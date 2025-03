Vince Russo: «El Raw de anoche fue una mier**»

Anoche 10 de marzo de 2025, WWE presentó un nuevo show de Raw. Lo hizo desde el mítico Madison Square Garden en New York City, New York. Y aunque Triple H prometió antes de la función que iba a ser un gran show, la realidad es que para muchos fans fue solo un show pasable.

La calidad de las luchas no fueron las mejores. Y hubo alguien a quien directamente, el show le pareció horrible. Se trata de nada más y nada menos que el exejecutivo y excreativo de WWE, WCW y TNA Wrestling, Vince Russo. Esta fue la despachada de Russo contra Hunter en la más reciente edición de su video podcast Legion of Raw para Sports Keeda Wrestling:

► Vince Russo ataca brutalmente a Triple H por su más reciente Raw

«Vaya desastre, hermano. Un completo y absoluto desastre. Una completa mier**. Creen que nada de eso va a importar. Dos horas y 25 minutos de puro desastre no van a importar porque Roman va a salir al final. Lo sabías, hermano. Lo sabías. Lo tuiteé como a las 9:30, no sé exactamente, pero la gente puede revisar mi línea de tiempo. Puse que la aparición de Roman al final de este desastre no iba a salvarlo.

«Esto fue en el Madison Square Garden y tienen el descaro de pasar luchas en jaula del pasado. Tienen el descaro de poner a ‘Superfly’ Jimmy Snuka contra el gran Don Muraco y a ‘Macho Man’ Randy Savage. ¿Tienen el descaro? ¿Saben qué están haciendo, hermano? Lo único que hacen es recordarnos lo mal que está todo hoy en día. Eso es todo lo que están haciendo, hermano. Nos recuerdan lo mal que está todo hoy».