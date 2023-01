La WWE está insinuando que The Hurt Business (Bobby Lashley, MVP, Shelton Benjamin y Cedric Alexander) volverá a reunirse y el antaño escritor principal de la compañía Vince Russo estuvo compartiendo sus pensamientos en este sentido en un reciente episodio de Writing With Russo (gracias por la transcripción a eWrestlingNews).

► Cómo reunión a Lashley con la facción

“Ahora estás reuniendo a The Hurt Business, y ahora están en un punto en el que significan incluso menos que antes. Como decías, hermano, si Lashley estuviera arriba, está bien, hermano, reconstruyamos a estos tipos. Hagamos que estos muchachos sean fuertes de nuevo, ¿y sabes qué? Constrúyelos, constrúyelos, seis meses después, los reuniremos”.

► The Hurt Business, una causa perdida

“¡Eso no es lo que hicieron! Te c*gaste en estos tipos, los aplastaste a estos tipos, enterraste a estos tipos. Así que ahora no significan absolutamente nada, así que ahora vas a poner a Lashley con tipos que no significan absolutamente nada. Vamos, Chris, estas personas no están calificadas para sus trabajos, hombre”.

► Cómo la facción podría funcionan

“Voy a hacer lo que hice cada vez que escribí un programa de lucha libre. Me voy a poner, mientras escribo esto, en los zapatos de Bobby Lashley. ‘Esos muchachos han perdido alrededor de 40 combates seguidos; déjame volver a formar equipo con ellos. ¿Quién haría eso? En todo caso, recluta nuevos chicos. Encuentra nuevos sementales jóvenes. Esto debería haber sido The Hurt Business. Con esos tipos, todo se trataba de ellos. Estos tipos saben que todo se trata de mí. Pero volver al pozo, lógicamente, no tiene ningún sentido'”.

¿Qué opináis de las palabras de Vince Russo?