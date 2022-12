En el reciente episodio de WWE Raw, Bronson Reed regresó a la WWE tras ser despedido hace unos meses, y lo hizo para ayudar a The Miz en su lucha de escaleras contra Dexter Lumis, permitiéndole obtener la victoria. Se pudo conocer hace pocas horas de que la llegada del ex Campeón Norteamericano NXT era una prioridad para Triple H, y un rumor que venía circulando desde hace varias semanas.

► Bronson Reed es muy poco conocido por los fanáticos que no ven NXT

Desde que tomó el control de la parte creativa, Triple H ha traído con bastante regularidad a varias Superestrellas que fueron despedidas por Vince McMahon, y eso parece ser una buena noticia a primera vista. Sin embargo, Vince Russo comentó en el reciente Legion of Raw que el nuevo Director Creativo podría necesitar repensar su estrategia para seguir adelante, y se atrevió a criticar duramente a The Game por la llegada del ex Campeón Norteamericano NXT, por cuanto considera que no era conocido por los fanáticos casuales.

«Eso es lo que estoy diciendo, hermano. Nuevamente, desde la perspectiva de un fanático casual, no tienen ni idea de quién es este tipo. Este tipo me importa menos. Tienes al locutor de amuletos de la suerte gritando: ‘¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble!’ Y yo estoy como, ‘¿Qué es realmente asombroso acerca de esto?’ No tengo idea de quién es este tipo. No podría importarme menos este tipo, pero es increíble para ti, así que debe ser increíble, supongo».

Posterior al encuentro se pudo conocer que el ex Campeón Norteamericano NXT habría prestado su apoyo a The Miz en el combate a cambio de dinero, lo cual implica que esta sociedad podría haber sido algo temporal solamente.