Vince Russo critica WWE: Mr. Iguana, Naomi e idiomas extranjeros

El que una vez fuera el escritor jefe de la WWE Vince Russo no quedó contento con el debut de Mr. Iguana ni con el uso de idiomas extranjeros ni la renuncia de Naomi al Campeonato Mundial Femenil al estar embarazada. Como cada semana, analiza Monday Night RAW en el pódcast WrestleBinge.

► Idiomas extranjeros en WWE

«¿Qué estamos haciendo entre bastidores con estas mujeres que hablan inglés entrecortado, luego pasan al japonés, luego al americano? Necesito que alguien me explique el propósito de esta situación. ¿Creen que es una broma? ¿Creen que es gracioso? ¿Se supone que debo tomarlo en serio? «¿Qué se supone que debo entender cuando comienzan a hablar japonés? No sé qué se supone que debo interpretar cuando hablan en su idioma nativo y nosotros no sabemos lo que dicen. ¿Qué se supone que debo obtener de eso como espectador?«.

► Naomi está embarazada y renuncia al título

«Bueno, esto es lo que quiero decir, hermano. Ya nada importa. Así que tienes a una heel saliendo al ring. Y la verdadera emoción debería ser que ella llore. Y no estoy exactamente seguro de eso. Supongo que llora porque estará fuera de acción los próximos nueve meses. «Pienso que por eso está llorando. No estoy realmente seguro. Está embarazada, pero por otro lado, es una heel. ¿Por qué una heel nos está diciendo que está embarazada y lo celebran en el programa de Stephanie?«.

► Mr. Iguana en WWE RAW

«¿Ahora vamos a mezclar AAA en este show? Hermano, es demasiado. Te dije hace un par de semanas que no puedo seguirle el ritmo. Tienen a este Joe Iguana. ¿Acaso este tipo no puede tener una introducción? ¿No podemos tener una historia para entender a Iguana y qué significa su personaje? ¿Podemos tener algo así? Pero no, ¿qué hacen? «Simplemente lanzan a Joe Iguana al ring. Es la primera vez que veo al tipo. No sé por qué tiene la marioneta. No entiendo nada de esto. Y encima, pierde su primer combate en RAW. Por eso dije, simplemente tira todo por la ventana. No importa nada de eso. «Si vas a usar a Mr. Iguana, necesitas a alguien como Mick Foley para presentarlo bien. No puedes tener a todos estos tipos haciendo lucha seria, con movimientos serios y sin reacciones, y esperar que alguien con una marioneta de lagarto tenga éxito. Ahí es donde necesitas a los Mick Foley del mundo.»