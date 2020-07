Vince Russo critica a WWE y también a AEW

Vince Russo critica a WWE, no importa cuando lean esto. Quien es una de las personas más polémicas de la lucha libre nunca duda a la hora de dar su opinión acerca del imperio de Vince McMahon. No hace mucho criticó al reinado que está teniendo actualmente Drew McIntyre como Campeón WWE. Esto después de hacer lo propio con la felicitación que esta empresa envió a AEW por su exitosa premier. O de recomendar a Alexa Bliss que abandone la compañía. Parece que no le sentó demasiado bien que McMahon no quisiera firmarlo en años recientes.

► Vince Russo critica a WWE y a AEW

Esta vez, hablando con Sportskeeda, Russo vuelve a hablar de McIntyre.

"El problema es que no planearon la pandemia. Simplemente siguen de acuerdo a su plan sin hacer los cambios que podrían estar haciendo. Tengo que ser sincero con ustedes: sin importar la pandemia, tener fans o no tenerlos, este es el peor desarrollo de un campeón que he visto. Drew McIntyre podría ser una estrella de cine. "Este tipo tiene todas las herramientas y no las están utilizando. Tampoco sé cómo pudieron fallar con Bray Wyatt, con The Fiend, con el Sr. Rogers... Tienen que ser realmente malos o hacerlo a propósito. Desearía haber trabajado con un talento como Bray Wyatt".

Continuando con el imperio McMahon, habló además de la presencia de Ric Flair en sus shows.

"Me molesta porque conozco a estas personas. Me molesta que Ric Flair esté en los shows. Quiero decir, eso realmente me molesta. Personalmente me molesta porque conozco a estas personas y no creo que valga la pena arriesgar un show de lucha libre. Yo solo... Realmente me molesta".

En la entrevista, también comenta acerca de los ratings de AEW.

"No lo considero una nueva versión de WCW en absoluto. No creo que tengan en realidad la oportunidad para hacer ruido si solo van a atender a los fans incondicionales. Están atendiendo a una audiencia que ya tienen. Esas personas ven AEW independiente de lo que hagan. Debes expandir tu audiencia. Por eso la Attitude Era fue exitosa.