A Vince Russo no le parece bien que Vince McMahon haya vuelto recientemente a la WWE, como expresa en su reciente conversación con EC3 en The Wrestling Outlaws. El ahora luchador de la NWA fue quien compartió primero sus pensamientos para luego ser respondido por el que fuera escritor principal de la compañía en los noventas.

► Vince Russo y EC3 hablan de Vince McMahon

“Quiero decir, cuando has hecho todo lo que siempre quisiste hacer, has competido al más alto nivel, conquistado tu género, conquistado tantas cosas, lo has conquistado todo. Si no tienes nada que perder al final de tu vida, como si tu último acto fuera una venganza contra cualquiera que haya votado en tu contra. Es como tu último aliento. Este tipo es increíble. Como, no podemos contemplar, cualquiera que escuche, cualquiera en la junta, incluso Stephanie y Triple H, no pueden contemplar la mentalidad que tiene este hombre porque es uno en mil millones. Felicitaciones y respeto a usted, señor”, apunta EC3.

“Es como si me estuviera hundiendo como un rayo de gloria, hombre. Sí, ¿adivina qué, hermano? Se está hundiendo en un resplandor de gloria y lo está haciendo solo. Hermano, todo el dinero que tiene, los miles de millones de dólares, ¿qué significa? ¡Este es un hombre de 77 años! Debería estar sentado en casa y abrazando a sus nietos. Hermano, ¿cuantos años te quedan? ¿Quieres salir solo en esta ardiente bola de fuego? Va a destruir lo mismo que construyó”, contesta Russo.

¿Qué os parecen las palabra de Vince Russo y EC3?