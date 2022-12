Alexa Bliss luchó por un título individual de WWE por última vez en Extreme Rules 2021, cuando perdió ante Charlotte Flair por el Campeonato Femenil Raw. No obstante, sí estuvo más involucrada en el panorama del Campeonato Femenil de Parejas, mientras rivalizaba con Damage CTRL; de hecho, hace poco tiempo logró nuevamente este título junto a Asuka, pero su papel ha sido bastante secundario en una rivalidad que ha girado más en torno a Bianca Belair.

► Vince Russo lamenta que Alexa Bliss haya tenido tantos cambios

Desde el comienzo de su carrera, Alexa Bliss ha sido una de las artistas más versátiles de la WWE, trabajando tanto como técnica y como ruda con bastante facilidad. También ha experimentado varios cambios en su personaje, siendo lo más llamativo cuando estuvo asociada a Bray Wyatt, a quien traicionó en WrestleMania 37. Sin embargo, en las últimas semanas parece que Wyatt todavía tiene algunos asuntos pendientes con la ex Campeona, puesto que en varias ocasiones el logo de Wyatt ha aparecido en su presencia, sin que se conocieran movimientos más allá de esta situación.

Vince Russo se hizo eco de la situación que existe en torno a Alexa Bliss en el reciente podcast Writing with Russo. El ex escritor en jefe de WWE señaló que la mejor versión de Bliss fue cuando presentó su programa de entrevistas, A Moment of Bliss, y criticó a la compañía por no darle el suficiente espacio para brillar últimamente.

«Hermano, lo hay, especialmente con Alexa Bliss; en mi opinión, ha habido muchas volteretas y cambios con ella. Odio decir esto, hermano porque la mujer tiene mucho talento; creo que vimos a la mejor Alexa Bliss cuando le dieron ella ese segmento del programa de entrevistas. Esa fue la mejor, y creo que ahí es donde me demostró que es buena, que puede soportar esto. Odio decir esto, hermano, pero creo que ha habido muchos cambios con ella».