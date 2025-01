Vince Russo critica a CM Punk por amenazar a Hulk Hogan

Durante el episodio de WWE Raw del 20 de enero de 2025, mirando a Royal Rumble, CM Punk amenazó a Hulk Hogan (también a John Cena, Roman Reigns y más). El «Best in the World» no tiene la intención de que nadie más que él gane la batalla de 30 hombres para posteriormente cumplir su eterno sueño: estelarizar WrestleMania.

“Roman Reigns me necesitó para sus asuntos familiares. Me hice cargo de Drew McIntyre y Sami Zayn no está a mi nivel. Es más pueden ponerme a Hulk Hogan en el Royal Rumble, yo lanzaré su polvoriento trasero por encima de la cuerda superior y mataré la Hulkamania de una vez por todas“.

► ¿Una ovación barata?

Como era de esperar, como siempre hace el oriundo de Chicago, sus palabras causaron un notable revuelo, dentro y fuera del Universo WWE (seguro que el ex escritor de la compañía no se considera a sí mismo como uno de sus miembros. Por ejemplo, mientras hablaba en Legion of RAW, Vince Russo criticó a Punk por su amenaza a Hogan:

“Que Punk critique a Hogan solo para ganarse una ovación fácil es algo barato. Es simplemente barato. Realmente lo es, porque, sabes, al hacer eso, obtiene una gran ovación—pero ¿por qué? Sí, ya sabes a lo que me refiero. Te lo digo, Chris, mira, tú y yo sabemos—somos tipos cristianos, hermano. Todos la regamos. Todos cometemos errores. No somos perfectos. Vamos a equivocarnos en la vida. Hulk ha cometido errores como cualquier otra persona, hermano. Llega un punto en el que tienes que darle un respiro a alguien, ¿sabes a lo que me refiero?”.

Russo se refiere a que Punk habría aprovechado el malestar de los fanáticos hacia Hogan, el cual quedó patente con los abucheos en el estreno de Raw en Netflix.

