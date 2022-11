Para que el personaje de un luchador funcione debe ser una extensión mejorada de su persona, según explica Vince Russo en The Wrestling Outlaws. El que fuera escritor principal de WWE en los noventas cree que no tiene sentido cuando una Superestrella interpreta a alguien que no se parece en nada a ella en la vida real. Comenta esto explicando por qué no le gusta lo que está haciendo Bayley en estos momentos en la compañía mientras que la compara con Steve Austin señalando por qué «Stone Cold» tuvo éxito.

► Vince Russo: Bayley no, Steve Austin sí

«Sabes qué, Chris, cualquier veterano te lo diría. Cualquier veterano te diría, desde Austin hasta Mick y Al Snow, Stevie Ray, cualquier veterano, te diría que magnificaras tu personalidad. Tu personaje es una extensión de ti mismo bajo un microscopio. Chris, lo que me aturde es, ¿por qué lo hacen tan difícil? No lo entiendo. Es tan j*didamente fácil. Steve Austin sabía: ‘Voy a ser Steve Austin, pero voy a explotarlo un millón por ciento’. Y eso es lo que hizo.

«No puedo creer a Bayley; esa no es ella. Ella está tratando de interpretar a este personaje, no es ella. No sé por qué lo están haciendo; tal vez EC3 pueda responder a esto. No sé, Chris, si ellos están haciendo esto por su propia propiedad porque quieren poseer el personaje y recrearlo. No sé cuál es la razón, pero lo hacen mucho más difícil de lo que es».

¿Estáis de acuerdo con Vince Russo?