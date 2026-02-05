Vince Russo invita a Chelsea Green a firmar con Juggalo Championship Wrestling

Como lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, el día de ayer, Chelsea Green respondió a las declaraciones dadas por uno de sus jefes, el productor de WWE, Michael Hayes, una de las personas que más años lleva trabajando tras bambalinas en WWE y que, pese a polémicas, ha sido mano derecha tanto de Vince McMahon como de Triple H.

Green se mostró sorprendida y molesta por el hecho de que Hayes dijera que era una bendición que Green pudiera hacer las cosas tan bien y entregar el mensaje que querían dar a los fans hasta en 30 segundos, pues era una luchadora que no merecía tener 30 minutos de televisión o poco más de un par de minutos, como ocurre con otras estrellas de WWE.

► Vince Russo invita a Chelsea Green a firmar contrato con JCW

El mensaje de Green fue de evidente molestia:

“Uno de los productores principales de WWE, su nombre es Michael Hayes, trabaja muy de cerca con nuestro jefe, Triple H. Básicamente, en WWE Unreal dijo: ‘Chelsea aprovecha al máximo su tiempo, así que no necesitamos darle 30 minutos; le damos 30 segundos y hace el mismo trabajo. Y eso es genial, porque ella no está hecha para estar aquí 30 minutos, no está hecha para ser la chica principal; está hecha para elevar a todas esas chicas para que estén en esa posición alta, para que sean estelares’.

«Es una locura, porque yo soy una persona consciente de mí misma, así que sé cuál es mi lugar en el tótem dentro de esta jerarquía falsa que es la lucha libre. Pero escucharlo de verdad, escuchar que me pusieron un techo, es distinto. No puedes evitar molestarte, sentirte un poco frustrada y bastante irritada por el hecho de que pensabas que tal vez existía la posibilidad de que ese techo no estuviera ahí, que quizá todo estaba en tu cabeza… y luego se confirma”, continuó.

“¿Y lo peor? Nunca me dijeron en la cara que yo tenía ese techo. En lugar de eso, me enteré a través de Unreal, temporada 2 en Netflix, igual que el resto de la gente. No me lo confirmaron a mí… ¡lo confirmaron en televisión nacional!”

Pues bien, ante esta situación, el director creativo de Juggalo Championship Wrestling, el también polémico Vince Russo, la invitó a unirse a esta empresa, en donde, en pantalla, él es el máximo inversionista de JCW y, por ende, puede hacer y deshacer. Estas fueron sus declaraciones vía su cuenta oficial de X, antes Twitter:

“¡Chelsea Green, JCW Lunacy te espera CON LOS BRAZOS ABIERTOS! Sabemos reconocer el talento cuando lo vemos, y TÚ ERES TALENTO. Siendo justos, tal vez la oruga que Michael Hayes tiene sobre el labio superior lo está distrayendo y por eso no logra verlo”.