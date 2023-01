A Vince Russo le gusta mucho el trabajo actual de Damian Priest en la WWE. Durante un reciente episodio de Legion of RAW, alaba tanto el carisma como la apariencia y la credibilidad del luchador de la WWE que actualmente es uno de los integrantes del Judgment Day. Ve una estrella en potencia en él. Y la verdad es que la ha estado yendo muy bien desde que comenzó en la compañía. Y recordemos que próximamente va a luchar por el Campeonato Indiscutible de Parejas contra The Usos.

► Vince Russo alaba a Damian Priest

“Un tipo que parece algo. Un tipo con el que yo hubiera hecho algo especial es Damian Priest. Parece que podría hacerte daño. Miro a Damian Priest y veo una estrella potencial. Tiene el tamaño, es un tipo atractivo. Es realmente genial, no tiene que usar lentes de sol adentro”.

El antaño escritor principal de la compañía también explica cómo manejaría él al luchador:

“Ahora lo tienen enterrado en el Judgment Day. Creo que ese tipo podría sobresalir si lo manejaran de la manera adecuada. Me parece creíble. Yo lo empujaría, tal vez pase algo con el Día del Juicio Final. Casi lo manejaría como un lobo solitario, al estilo de Steve Austin, donde ya no confía en nadie. Tanta gente lo ha j*dido, no sabes si es amigo o enemigo. Así es como lo manejaría porque, como dije, hermano, número uno, necesitas credibilidad. Este tipo tiene el tamaño y el atletismo donde siento que podría darte una paliza”.

¿Estáis de acuerdo con Vince Russo sobre Damian Priest?