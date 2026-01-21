Vince Russo critica el efusivo abrazo de Iyo Sky a Triple H

Netflix lazó la segunda temporada de WWE Unreal, el documental en donde se muestra lo que sucede tras bambalinas en WWE. La serie tiene una dirección creativa clara para mostrar a Triple H como un genio.

Lo cierto es que un momento en específico de uno de estos capítulos ha causado mucha controversia en redes sociales: Iyo Sky se lanzó hacia Triple H y saltó a sus brazos luego de su lucha en Evolution 2025, en donde perdió el Campeonato Mundial Femenil ante Naomi, en una lucha en donde también participó Rhea Ripley y que duró 26 minutos.

► Vince Russo critica el efusivo abrazo entre Iyo Sky y Triple H

“You always believed in me. Thank you so much” – Iyo Sky to Triple H

Pues bien, el ex creativo de WWE y actual programador de Juggalo Championship Wrestling, Vince Russo, lanzó una dura crítica hacia Triple H por permitir que su empleada lo abrazara de forma tan cariñosa. Estas fueron sus duras palabras:

Lo siento, pero que una luchadora se lance a los brazos de su jefe y literalmente se le monte encima es un comportamiento TOTALMENTE INAPROPIADO, tanto a puertas cerradas como delante de otros talentos.

Número 1: el grupo de mujeres profesionales con las que yo trabajo en Juggalo Championship Wrestling NUNCA siquiera pensaría en comportarse de esa manera.

Número 2: ellas saben que, por quién soy yo y por la forma en que conduzco mi trabajo y me manejo profesionalmente, ese tipo de conducta sería totalmente inapropiada.

Número 3: sí, habría sanciones disciplinarias.

Lo que me desconcierta es: ¿cómo maneja Triple H su negocio con las luchadoras del elenco de WWE para que ellas crean que este tipo de comportamiento es aceptable? Esa es realmente la parte que me genera curiosidad.

¿La ‘luchadora en cuestión’ estaba emocionada? Obviamente que sí, pero ¿eso lo hace aceptable? No recuerdo haberme lanzado nunca a los brazos de Dixie Carter en TNA cuando un show que yo escribí superó los 2 millones de espectadores.

Digan lo que quieran decir de mí, pero esto es totalmente, totalmente inaceptable.

Las palabras de Russo han creado un gran debate, con muchas opiniones criticando la actitud de Iyo Sky y de Triple H, por ese abrazo que para muchos resulta incómodo. Otras voces dicen que es algo sin ningún carácter o intención más allá de la amistad y que es una buena muestra del ambiente positivo que se vive tras bambalinas en la empresa.

