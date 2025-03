ESPN y WWE anunciaron que lograron llegar a un acuerdo de colaboración para una serie de 10 episodios en torno a la figura de Stephanie McMahon, importante exejecutiva de WWE. Sin duda alguna, una gran oportunidad laboral para Stephanie, quien hace unos años decidió renunciar a WWE tras grandes discrepancias con su padre, Vince McMahon, acusado de abuso y trata de personas.

Por tal motivo, en la más reciente edición de su video podcast Coach and Bro Show, el talentoso, recordado y polémico ex guionista cretivo y ex ejecutivo de WWE, WCW y TNA Wrestling, Vince Russo, dijo que Shane McMahon no debía ni podía quedarse atrás de su hermana. Así que fue más allá y dijo que Shane-O-Mac debía hasta crear su propia empresa de lucha libre profesional. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Vince Russo le pide a Shane McMahon crear su empresa de lucha libre

«¡Que inicie su propia empresa de lucha libre! ¿Qué está esperando, Shane McMahon? Obviamente tiene el dinero, obviamente tiene los contactos. La gente en la industria quiere a Shane, y muchos querrían trabajar para él. Habría personas dejando tanto WWE como AEW para ir a trabajar con Shane.

«Por Dios, su padre, Vince McMahon, tiene una agenda con los contactos de absolutamente todos en cada área posible del negocio de la lucha libre. ¡Que inicie su propia empresa! Shane McMahon podría conseguir un contrato televisivo así de rápido [chasquea los dedos], hermano, solo con su nombre.

«Ya sé que iniciar una nueva organización de lucha libre requeriría mucho trabajo. Pero Shane sigue siendo un hombre relativamente joven. ¡Hermano, hazlo! No esperes a Tony Khan ni a lo que haga Stephanie. Hermano, haz que suceda. Shane tiene el dinero y tiene la personalidad. Tú y yo sabemos, Coach, que nadie trabaja más duro que ese tipo, excepto quizá su padre. Nadie trabaja más duro que Shane McMahon».