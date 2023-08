Paul Wight: «Vince McMahon está molesto con All In»

All In 2023 es un evento histórico no solo para AEW sino para toda la lucha libre profesional. Y Paul Wight piensa que Vince McMahon estará molesto, lo cual considera que puede ser algo bueno habida cuenta de que al mandamás de WWE le gusta la competencia. Así lo explica el veterano de las cuerdas en Inside The Ropes.

► Vince McMahon, ¿molesto con All In?

«Oh, bueno, creo que está molesto. Definitivamente está molesto, pero de una manera positiva. Él es del tipo que disfruta de la competencia. Le gusta ese desafío. Vince [tiene] una mentalidad muy animal, casi de la jungla. Vince es alguien que se alimenta de la competencia o de hacer cosas nuevas, prospera al ser el mejor en su mente en lo que hace. Así que cuando surge la competencia, eso enciende a Vince más que cualquier otra cosa. Lo peor que le puede pasar a Vince McMahon es aburrirse, caer en la monotonía, ¿sabes? Si tiene competencia, eso lo motiva a ser mejor, lo que es una ganancia para los fanáticos porque obtienen un producto de mayor calidad. Y también es positivo para nosotros porque producimos un producto de mejor calidad».

► Cartel de All In