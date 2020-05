Una vez más, Vince McMahon y Paul Heyman se encuentran enfrentados. Aunque no es nada grave, eso hay que aclararlo de entrada. Solamente se trata de un tema de diferencias de conceptos y visiones, en el cual Heyman no tiene nada más que hacer más allá de librar una pequeña puja para intentar que sus ideas sean tomadas en cuenta. Pero no irá muy lejos, pues sabe que Vince McMahon es el dueño de todo y quien tiene la última palabra. Y, además, con las diferencias a nivel creativo que se han presentado, la gestión de Heyman y McMahon a cargo de WWE Raw se puede calificar como excelente.

► Vince McMahon y Paul Heyman: ¿Hay desacuerdos?

En la más reciente edición del Wrestling Observer Newsletter, el periodista Dave Meltzer señala que hubo varios planes para varias Superestrellas que fueron descartados muy recientemente. Uno de ellos era para antes de que Apollo Crews se coronara como el nuevo Campeón de los Estados Unidos WWE al vencer a Andrade. De acuerdo a la noticia, el plan era que Crews se convirtiera en rudo, pero el plan fue cancelado esta semana.

Sumado a esto, Meltzer señala que Heyman tuvo en los últimos meses planes de usar el Campeonato de los Estados Unidos como una forma de elevar a Cedric Alexander, Humberto Carrillo y Ricochet a una posición más alta dentro del cartel, pero que todos estos planes fueron descartados. Recordemos que el año pasado McMahon tomó la decisión de acabar con un incipiente empuje que empezaba a recibir Alexander y que Ricochet fue puesto en la parte media del cartel luego de su pequeña rivalidad contra Brock Lesnar a inicios de año.

Y además, Crews ya había entrado en la lista negra de enterrados del señor McMahon, y ahora este año decidió cambiar el chip y darle otra oportunidad. ¿Cuánto tiempo durará esta decisión del señor McMahon? No se sabe. Lo que sí se sabe es que Paul Heyman no contradecirá las decisiones tomadas por el señor McMahon, pues el trabajo que desempeña actualmente no solo le agrada, sino que le deja buen dinero.