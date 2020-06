Una de las declaraciones más surrealistas que recuerdo sobre la figura de Vince McMahon llegó de parte de Triple H hace un par de años.

Y aunque días después un antiguo escritor de WWE desmintió a "The Game", este volvió a dejar constancia del poco interés de su jefe y yerno por NXT durante una teleconferencia con los medios previa a TakeOver: New York.

Claro que, entonces, la marca dorada de WWE no se emitía por televisión ni gozaba de un contrato con una de las cadenas más importantes de las antenas estadounidenses, USA Network. No resulta extraño pues que ahora Cageside Seats publique lo siguiente.

Cuando se confirmó el acuerdo con USA Network, recuerdo que recogimos una importante cantidad de opiniones que barajaban la destrucción de NXT como tal por culpa de la segura injerencia de Vince McMahon para asegurar buenas cifras de audiencia. Es más, el Wrestling Observer dio por hecho que NXT pasaría a ser monitorizada totalmente por el mandamás.

Aunque por suerte, no hay visos hasta el momento de la mano de Mr. McMahon sobre NXT, más allá de las apariciones de varios nombres de Raw y SmackDown; caso de Charlotte Flair o la dupla Sasha Banks & Bayley. Triple H lo confirmaba el pasado octubre, sin negar ciertas directrices generales.

«Todo lo que ocurre dentro de WWE tiene el sello de Vince. No habría NXT sin Vince. No existiría sin él. Vince quiere que NXT sea diferente, algo más oscuro, más crudo, que se sienta distinto. Entiende totalmente el concepto. Pero no tiene deseos de estar en las operaciones diarias. Vince tiene muchas otras cosas de las que preocuparse».