¿Vince McMahon ve los shows de WWE en 2025?

Vince McMahon fue un día el dueño absoluto de la WWE. ¿Ha pasado de ser el mandamás y tomar todas las decisiones desde lo más hondo de los programas y eventos estando cada día justo detrás de escena a sentarse en su casa a mirar como un espectador más? Hace unos meses, tuvimos una pista de ello cuando Mark Shapiro, presidente del conglomerado TKO Group Holdings, comentó:

«Desayuné con él hace unas semanas, solo para ponernos al día, hacía mucho tiempo. No he tenido noticias de él en absoluto. Obviamente, salió la serie de Netflix. Quería ver cómo estaba. No podría haber sido más cooperativo. Fue increíblemente amable, un profesional total en el desayuno. Fue un encuentro uno a uno, pero él está completamente fuera del negocio. No toma decisiones. No está en la junta. No opina. No lo consultamos. Tiene algunos litigios que está resolviendo y, sinceramente, quiere privacidad y tiempo para enfrentarlos, lo cual es genial. Mientras tanto, vamos a seguir construyendo TKO y WWE, ampliando los horizontes y las oportunidades. Aún es accionista, no con la participación que solía tener, pero sigue siendo accionista. No podría haber sido más positivo (sobre el rumbo actual de la compañía), pero no estaba buscando su opinión».