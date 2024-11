Vince McMahon ve con buenos ojos la dirección actual de WWE

En las últimas horas estamos hablando bastante del presidente del conglomerado TKO Group Holdings, Mark Shapiro, debido a sus declaraciones durante la conferencia de los resultados financieros de TKO en el tercer trimestre de 2024 acerca de que WWE y UFC con expertos en contar historias y crear estrellas o su valoración de si Dana White podría comenzar a promover boxeo. Así mismo, fuera de la misma, hablando con Alex Sherman de CNBC, comentó acerca de Vince McMahon.

Embed from Getty Images

► Mark Shapiro se reunió con Vince McMahon

Cuando le preguntaron si sigue en contacto con el ex mandamás de la compañía de lucha libre profesional, comentó:

«Desayuné con él hace unas semanas, solo para ponernos al día, hacía mucho tiempo. No he tenido noticias de él en absoluto. Obviamente, salió la serie de Netflix. Quería ver cómo estaba. No podría haber sido más cooperativo. Fue increíblemente amable, un profesional total en el desayuno. Fue un encuentro uno a uno, pero él está completamente fuera del negocio. No toma decisiones. No está en la junta. No opina. No lo consultamos. Tiene algunos litigios que está resolviendo y, sinceramente, quiere privacidad y tiempo para enfrentarlos, lo cual es genial. Mientras tanto, vamos a seguir construyendo TKO y WWE, ampliando los horizontes y las oportunidades. Aún es accionista, no con la participación que solía tener, pero sigue siendo accionista».

Embed from Getty Images

También, al ser cuestionado sobre cómo ve McMahon el presente de WWE, Shapiro dijo brevemente:

«No podría haber sido más positivo, pero no estaba buscando su opinión».

Además de los programas semanales, WWE se prepara para realizar tanto Survivor Series: WarGames el 30 de noviembre como el recientemente anunciado NXT Deadline el 7 de diciembre, que será dos semanas antes del último evento premium del año, Saturday Night’s Main Event. Mientras, UFC acaba de realizar UFC Fight Night: Moreno vs. Albazi el 2 de noviembre y el 9 le tocará el turno a UFC Fight Night: Magny vs. Prates, que será una semana antes de UFC 309: Jones vs. Miocic.

Embed from Getty Images