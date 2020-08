¿Vince McMahon ve AEW?

El pasado miércoles, All Elite Wrestling asestó uno de sus mayores golpes a NXT en las "Wednesday Night Wars", con un incremento de más de 100 mil espectadores respecto a la semana anterior, superando a la marca dorada de WWE en casi 150 mil, además de también llevarse la victoria en ratings, algo que ya es tradición.

Y si bien AEW aún está lejos de comer del mismo plato que las dos marcas principales de McMahonlandia, Chris Jericho señaló en Twitter un dato cuanto menos interesante.

Wow! #AEWDynamite beat #WWERaw in the coveted overall 18-34 #Demo in ALL 3 hours this week, .29 to .22! #DemoGod @AEWrestling @wwe