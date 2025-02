¿Vince McMahon trabajando con Fox? La cadena responde a los rumores

El año pasado, específicamente hablando el 29 de octubre, salió a la luz el reporte de que Vince McMahon—ex mandamás de WWE—con exejecutivos de la WWE, iban a comenzar una nueva compañía, no de lucha profesional si no que financiará, desarrollará y producirá series y películas.

Lo anterior aún cuando todavía está en jaque por el juicio en el que Janel Grant lo metió.

Consecuencia de lo anterior tuvo que irse de la compañía que le compró a su padre, Vince McMahon Sr. en 1982.

Pues bien.

La cadena Fox tiene algo para decir.

Recordemos que recientemente Eric Bischoff tuvo un debate con su coanfitrión Conrad Thompson en el pódcast «83 Weeks».

Ahí entre tanto cotorreo salió a la palestra que Fox podría ser la casa de McMahon para ejecutar su nueva empresa.

Pues bien.

Fox no se quedó con eso.

Andrew Marchand de The Athletic, publicó lo siguiente en su cuenta de X.

There is a report that Vince McMahon might start a wrestling company with Fox as a partner. If McMahon is planning that or not, I don’t know, but the Fox part is not true, according to a network spokesman.

— Andrew Marchand (@AndrewMarchand) February 25, 2025