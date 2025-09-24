Vince McMahon a The Miz: «No puedes ser tan payaso»

The Miz revela una curiosa clase con Vince McMahon, cuando este le dijo «demasiado payaso«, cuando tuvo una pelea en un bar, y habla de Logan Paul o Jacob Fatu. Recientemente, leíamos al futuro miembro del Salón de la Fama de WWE hablando sobre cómo ha sobrevivido dos décadas en la compañía.

► En palabras de The Miz

Pasó de ser «Demasiado payaso» a Campeón WWE

“Entonces voy al backstage y la gente estaba aplaudiendo, dándome la mano. Fui con Vince y le dije: no lo defraudaré. Tomó la decisión correcta. Porque casi nadie lo sabe, pero Vince estuvo encima de mí desde que perdí contra John Cena en The Great American Bash, cuando me pasó por encima. Vince me dijo: ‘Tienes que empezar a tomarte esto en serio. No puedes ser tan payaso, eres demasiado payaso. Lo payaso no vende. Quiero que llenes asientos.’ Así que yo respondí: ‘Sí, señor.’ Después de cada lucha me decía: ‘tienes que hacer esto mejor, tienes que hacer esto mejor, tienes que hacer esto mejor.’ Lo vi hacerlo con muchos talentos, pero luego se empezó a interesar en mí. Yo absorbía todo, y no solo lo tenía a él, también tenía a Randy Orton para trabajar en los shows en vivo, a John Cena, a Shawn Michaels que me llevaba aparte y literalmente me decía: ‘Mike, esto es lo que tienes que hacer.’ Hunter también me llevaba y me enseñaba cómo lanzar un golpe porque no le gustaban mis puños. Así que todos esos veteranos me estaban ayudando.

Mientras iba creciendo, ganando el Campeonato de Estados Unidos, los títulos en pareja, Money in the Bank, seguía aprendiendo y aprendiendo. Así que todo eso me llevó hasta ahí. Esa noche, todos aplaudían, todos me daban la mano. ¿Qué haces? ¿Vas a celebrar? Quiero decir, estábamos en Orlando, podíamos ir a un club… pero terminé en un Denny’s comiendo un barbecue chicken skillet con la que iba a ser mi esposa, Maryse. Así celebramos mi campeonato de la WWE: fuimos a Denny’s en una cita, volvimos agotados, dormimos, y al día siguiente volamos a Los Ángeles y comencé mi camino intentando hacer todo lo posible para ser el mejor campeón de la WWE que pudiera ser.”

Logan Paul tiene que seguir demostrando

“Quiero decir, mira lo que Logan Paul está haciendo ahora. Es un forastero, ¿cierto? ¿Quién fue el primer forastero? ¿Quién fue la primera persona que entró a esta industria y que literalmente nadie quería? Porque, seamos honestos, aquí somos una familia. Y nadie entra en nuestra familia solo para tener 15 minutos de fama. Queremos ver si realmente quieres ganártelo, si vas a quedarte, si tienes amor por este negocio. Yo tuve que demostrarme ante todos, y seguir demostrándome, igual que Logan Paul tendrá que seguir haciéndolo cada vez que entre a ese ring.”

Un equipo para una pelea de bar

“Bueno, The Usos. Número uno y dos. Porque ya pasó, y nunca lo olvidaré. Literalmente estábamos pasando el rato, no recuerdo en qué ciudad, después de un Monday Night Raw o un Friday Night SmackDown. Estábamos comiendo y un tipo se acercó: ‘Miz de The Real World, bla bla bla.’ Déjame decirte algo: The Usos no se andan con juegos. Ellos no se andan con juegos. Siempre han estado a mi lado desde el primer día. Hasta hoy. Así que siempre elegiré a The Usos. Honestamente, escogería a cualquier samoano. Cualquier samoano. Te lo digo, son los más duros. Umaga. Dame a Umaga todo el día, todos los días, y también me llevo a Jacob. ¿Ese es mi equipo? Sí, me llevo a todos los samoanos todo el tiempo.”

El mundo a los pies de Jacob Fatu

“Por cierto, en el ring, si estás en el ring con un samoano —y sé que muchos no lo entenderán—, los samoanos son tan fluidos y tan buenos. Hay una razón por la que Jimmy y Jey están en la cima, por lo que se han convertido como equipo, y es porque son realmente buenos. Creo que Jacob, el mundo está a sus pies. Creo que tiene todo el talento para llegar a ser lo que quiera en este negocio. Porque yo observo y veo las pequeñas cosas, los detalles, la conexión con la audiencia que todos tienen. Cuando ves salir a Jey, toda la arena estalla y sienten esa energía. Creo que Jacob tiene esa misma energía cuando está en el ring. Quiero ver qué hará después. Realmente no puedo esperar para ver hasta dónde pueden llegar.”

Una clase de promos con Vince McMahon

“Por cierto, antes de cobrar el maletín de Money in the Bank, teníamos clases de promos, y en esa clase con Vince McMahon ese día, él quería que sacáramos a nuestro animal interior. Así que teníamos que hacer promos como perros. Vi a Sheamus y a Wade Barrett hacer una promo como perros. (Ladridos). Te digo, esa fue la clase de promos ese día. Pero honestamente… cuando estuve en esa lucha, y si ves la lucha de nuevo, puedes notar que literalmente estaba canalizando a un animal interior. Veía la lesión, y cuando un animal ve una lesión, ese es tu objetivo, ahí es donde vas. Cuando un tiburón huele sangre en el agua, se enfoca en eso, ¿cierto? Ese era mi estado mental. Así que esa clase de promos me ayudó a entrar en ese modo y a mantenerme enfocado.”