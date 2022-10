No tiene sentido decir que su tamaño no ha influido tanto para bien como para mal en su carrera en la lucha libre pero Rey Mysterio siempre ha demostrado que todos los que dudaron de él por algún motivo estaban equivocados convirtiéndose en uno de los más grandes de siempre. Y ahí sigue luchando, trabajando, ahora llevando de la mano a su hijo, Dominik Mysterio, en sus primeros pasos como Superestrella de WWE. «The Great Mask of All Time» lo ha hecho todo y cuando se retire puede hacer con toda la tranquilidad del mundo.

► Las dudas de Vince McMahon con Rey Mysterio

No obstante, hubo un momento en que Vince McMahon tenía muchas dudas de si convertirlo en un luchador estelar. Kurt Angle lo recuerda en un reciente episodio de su podcast, The Kurt Angle Show. Recordemos que ambos se enfrentaron en una triple amenaza en la que estaba Randy Orton por el Campeonato Mundial de Peso Completo en WrestleMania 22. El enmascarado acabó ganando el combate y el título en la que sería una de las mayores victorias de su carrera. Ahí estaba en la cima del mundo luchístico.

“Sí, Vince no estaba muy interesado en que un tipo más pequeño llegara al evento principal. De hecho, tenías que tener una cierta cantidad de tamaño, especialmente en los años 80 y 90, tenías que tener más de 240 (libras), pero luego se relajó y comenzó a aceptar tipos de alrededor de 200, 185, 190, los Eddie Guerreros y los Chris Jerichos y los Chris Benoits”.

«Y Rey, se seguía resistiendo con Rey, pero alguien lo convenció y le dijo: ‘Dale una oportunidad’. Y lo hizo esa noche, y desde entonces, Rey fue un evento principal. Vince estaba equivocado. Quiero decir, Vince casi nunca se equivoca, pero se equivocó en esto”.

¿Qué os parecen las palabras de Kurt Angle?