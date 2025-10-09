«¡Vince McMahon sigue en activo!, exclama Godfather

El icónico The Godfather habla sobre el 80 cumpleaños de Vince McMahon, cómo era salir de noche con The Undertaker o el legado de Hulk Hogan. Todo ello en una reciente entrevista con Esportsbets.

► En palabras del Godfather

¿Cómo fue la fiesta del cumpleaños número 80 de Vince McMahon?

“Fue un gran momento. Todo de primera clase. Vince alquiló todo un hotel, así que éramos solo nosotros. La pasé bien. Había muchos amigos, mucha gente que no veía desde hace mucho tiempo. Hubo una fiesta de cóctel la noche anterior. Yo, Taker, Bruce Pritchard, Booker T y alguien más nos tomamos un shot de Jack, y ese fue el único que tomé. Luego, la noche siguiente tuvieron la fiesta, y fue realmente divertida. La pasé muy bien. ¡Vince sigue en activo, se ve bien!”

¿Empezará una organización rival a WWE como su próximo gran desafío?

“No me imagino a Vince iniciando una organización rival. Podría verlo haciendo algo en deportes, pero con tanto dinero como tiene, ¿realmente lo necesita? ¿O simplemente seguir siendo él mismo? 80 años. No sé por qué lo haría. El tipo tiene miles de millones de dólares, ¿por qué no simplemente disfrutar de la vida?”

¿Cómo era salir de fiesta con el Undertaker?

“El 80% de las veces, Taker y yo probablemente íbamos a un club de striptease. Teníamos nuestra propia sección. Nos divertíamos mucho, gastábamos mucho dinero. El bar cerraba, todos se iban, y normalmente nos dejaban quedarnos un poco más y estar en privado. Pasamos mucho tiempo en clubes de striptease. Era una época diferente. No había redes sociales, ni portátiles, ni celulares, apenas habían salido los beepers. Todo el elenco iba a los strip clubs cada noche, y no solo por las chicas, sino porque la mayoría de los tipos estaban ahí para ver a las chicas, no para verte a ti, así que era un buen lugar para pasar el rato sin que te molestaran, para poder ser tú mismo. Hicimos eso un 80, 85% del tiempo. Los casinos no eran lo mío, pero una noche sí lo fueron, y creo que ambos sacamos como 50 mil dólares o algo así, y perdimos todo ese dinero. Cuando nos despejamos al día siguiente, él me dice: ¿viste tu cuenta de American Express? Y yo le respondí: sí, la vi, hermano. Esa fue la única vez que hice algo tan estúpido. Estábamos apostando manos de mil, dos mil, cinco mil, diez mil dólares y esas cosas.”

¿Cuál es, en tu opinión, el legado de Hulk Hogan?

“No conocía tan bien a Terry. Estábamos en círculos diferentes. Él hizo mucho por la lucha libre en los 80. Revivió la lucha en un momento en que estaba muriendo, así que abrió las puertas para muchas cosas, él es el hombre.”