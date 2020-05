Pese a su ausencia de la TV, un luchador sigue contando con el apoyo de Vince McMahon

Cualquiera diría que lleva ya más de un lustro dentro de WWE, si nos atenemos a su protagonismo en las pantallas de la empresa desde entonces. Riddick Moss sólo consiguió debutar sobre el elenco principal hasta hace apenas cuatro meses, acompañando a Mojo Rawley, dentro de la marca Raw.

Y precisamente el reinado de este como Campeón 24/7 supuso su gran oportunidad, pues una traición lo hizo portador de dicho cetro justo antes de que el coronavirus se convirtiese en pandemia global. Entonces, se dijo que Vince McMahon vio con buenos ojos a Moss.

Sin embargo, ya en plena crisis del COVID-19, R-Truth le arrebató el 24/7 durante un segmento emitido en el episodio de Raw del 22 de marzo, y una vez sin oro alrededor de su cintura, Moss desapareció de la televisión. Una vez más, el empleo de otro competidor procedente de NXT que termina tan súbitamente como comenzó. O no, según reporta Dave Meltzer en el más reciente boletín del Wrestling Observer.

De inicio, muchos fans no compraron el súbito empuje a Moss, y este dio cuenta de la situación en Twitter.

I agree with many in the @WWEUniverse. I, too, am shocked by an uber athletic, extremely intense, extraordinarily jacked 250 pounder doing so well. It’s truly puzzling 🤔