Vince McMahon: «Si alguien me mira, lo despido»

La batalla real de Royal Rumble 2005 es una de las más recordadas de la historia de WWE debido a su controvertido final en el que John Cena y Batista se eliminaron al mismo tiempo teniendo Vince McMahon que salir a escena para ordenar que el combate se reanudara entre ellos para que finalmente saliera victorioso «The Animal».

► Cuando las cosas salen mal…

Pero no todo quedó ahí ya que en un intervención el entonces mandamás se lesionó desgarrándose el cuádriceps y no pudiendo mantenerse de pie en el cuadrilátero, así que tuvo que dar sus indicaciones sentado apoyado en las cuerdas. ¿Y qué pasó una vez abandonó el escenario? Pues que amenazó a todo el mundo.

«Cuando Vince volvió al backstage, o se desplomó o tuvo que sentarse, y literalmente dijo: ‘Si alguien me mira, lo despido’. Demonios, salió caminando con dos cuádriceps desgarrados, eso no es humanamente posible. Cuando llegó al backstage, estaba de muy mal humor. Yo estaba ahí y vi todo», recuerda y revela JBL en Something to Wrestle.

En cuanto a cómo McMahon reaccionó a la doble eliminación, el miembro del Salón de la Fama afirma que a su ex jefe le gustaba que las cosas no fueran bien ya que de esa manera podía entretenerse buscando una solución y no aburrirse en una situación de tranquilidad ya que eso lo odiaba:

«Puedo decirte lo que Vince piensa de eso: a Vince le encanta. A Vince le encanta cuando las cosas salen mal porque puede arreglarlas. Lo que Vince odia es el aburrimiento. Odia cuando las cosas van demasiado bien o simplemente avanzan sin rumbo. Pero esto es lucha libre, esto es lo grandioso de la lucha libre. Las cosas salen mal, terriblemente mal, y tienes que arreglarlas en vivo frente a todo el mundo. No hay nada mejor que eso.»

Embed from Getty Images