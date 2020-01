En 2017, JBL abandonó WWE. No tanto la empresa, pues continúa relacionado laboral y personalmente con la misma, pero no a tiempo completo, como cualquier fan de la misma habrá comprobado en estos tres años. De todas formas, se ha mantenido muy ocupado. Sabemos que ha estado dedicando más tiempo a jóvenes y comunidades en riesgo en Bermuda. Pero también trabaja para Fox News Channel y Fox Business Network, así como también para Northeast Security como Vicepresidente Senior.

Ya no mencionamos su nombre tanto como antes, por razones obvias, pero hoy vuelve a SÚPER LUCHAS cuando recogemos recientes declaraciones de Jim Ross acerca de él en su Grilling JR. El miembro del Salón de la Fama del Imperio McMahon y ahora comentarista de AEW mencionó también a Vince McMahon indicando que el mandamás se veía reflejado en su luchador.

«John era un atleta. No solo era un tipo grande, con un gran trasero y tres pies izquierdos. Tenía habilidades atléticas para moverse, para realizar comebacks. Un rudo que no puede hacer comebacks no es un gran rudo. JBL era perfecto en ese papel. Pienso que Vince se identificaba con él. Se identificaba con un tipo grande, rudo, poderoso y bien educado.

«Creo que de esa forma se imaginaba Vince a sí mismo en la vida real. Por eso pienso que no es extraño pensar que Vince creó un personaje como se ve a sí mismo en la forma de JBL. Además, John no tenía que interpretar ningún personaje, él era como el personaje, así que fue pan comido para Vince. John tuvo una gran carrera en el cartel estelar y superó las expectativas de todos».