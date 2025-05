Vince McMahon se resiste al proceso judicial en demanda de accionistas

La batalla legal entre los accionistas de WWE y Vince McMahon suma un nuevo capítulo. Los demandantes en la demanda colectiva por la fusión con Endeavor acusan al expresidente ejecutivo de obstaculizar el proceso de descubrimiento y piden al tribunal que lo obligue a colaborar. El caso, que podría tener implicaciones económicas para antiguos accionistas, se entrelaza con otras controversias legales que envuelven al magnate del entretenimiento. Solo días después de haber conocido las últimas novedades sobre la demanda de los «Ring Boys» contra el exmandamás, Linda McMahon y la compañía, atendamos a este otro caso, con la información que nos proporciona nuestro compañero Brandon Thurston en Wrestlenomics.

► Los accionistas piden más transparencia

Demandantes en demanda de accionistas piden al tribunal que obligue a Vince McMahon a cumplir con el proceso de descubrimiento.

Vince McMahon parece estar resistiéndose o retrasando el cumplimiento total del proceso de descubrimiento en la demanda colectiva de accionistas en curso, presentada el año pasado en relación con la fusión entre WWE y la empresa matriz de UFC, Endeavor. En escritos presentados el martes y miércoles pasados, los demandantes solicitaron al Tribunal de Cancillería de Delaware que lo obligue a responder a las solicitudes de descubrimiento, incluida la entrega de ciertos documentos.

El grupo de accionistas, liderado por el Fondo de Pensiones del Distrito de Ohio para Obreros y Contratistas, alega que McMahon predeterminó el proceso que condujo a la fusión. El caso se encuentra ahora en la fase de descubrimiento, donde ambas partes deben intercambiar pruebas. Los demandantes solicitan materiales no privilegiados relacionados con McMahon desde el 1 de enero de 2022 hasta el 12 de marzo de 2024. Sin embargo, los detalles exactos de lo solicitado están sellados al público.

No es inusual que las partes en una demanda se opongan a entregar ciertos registros, especialmente si creen que están protegidos por privilegios legales, como la comunicación con abogados. No está claro si ese es el problema en este caso. Dado que los escritos están sellados, no se sabe qué está reteniendo McMahon ni por qué.

Un mensaje enviado a los representantes de McMahon solicitando comentarios no fue respondido de inmediato.

El tribunal ha dado a McMahon hasta el 14 de mayo para oponerse a la moción. Si no lo hace, el tribunal podría conceder automáticamente la solicitud de los demandantes.

► Accionistas de WWE vs. Vince McMahon

Esta demanda colectiva de accionistas no es nueva; fue presentada originalmente en noviembre de 2023. Alega que el Consejo de Administración de WWE y McMahon no cumplieron con sus deberes fiduciarios al no llevar a cabo un proceso justo de venta de la empresa. Según la demanda, Endeavor no fue el mejor postor, sino el único que permitiría que McMahon se mantuviera en el poder tras forzar su regreso a la empresa a principios de 2023.

Los demandantes afirman que McMahon ya había decidido de antemano hacer un trato con su viejo amigo y fundador de Endeavor, Ari Emanuel, y que se ignoraron ofertas mejores porque implicaban que McMahon sería apartado de la compañía. La fusión entre WWE y Endeavor fue un acuerdo totalmente en acciones, lo que dio lugar a la creación de TKO. McMahon se mantuvo como presidente ejecutivo y accionista mayoritario, aunque perdió el poder de voto preferente que antes le permitía controlar WWE pese a tener una participación minoritaria.

McMahon finalmente renunció a WWE (y TKO) por segunda vez en enero de 2024, tras una demanda por tráfico sexual presentada por la exempleada Janel Grant.

Si la demanda de los accionistas tiene éxito, podría haber compensaciones económicas para quienes poseían acciones de WWE durante el período relevante.

Ya se han emitido citaciones judiciales a múltiples directivos y miembros del consejo relacionados con la fusión, incluidos el presidente de WWE Nick Khan y el jefe de contenido Paul Levesque.

► Varias demandas contra Vince McMahon

La demanda también impugna la investigación interna sobre la presunta conducta sexual indebida de McMahon, iniciada después de que salieran a la luz varios acuerdos de confidencialidad millonarios con exempleadas en 2022. Los demandantes afirman que la investigación fue una “farsa” y que el Consejo colaboró con McMahon en lugar de actuar de forma independiente y en defensa de los intereses de los accionistas.

La aparente resistencia de McMahon a cooperar podría retrasar el caso, lo cual podría beneficiarlo estratégicamente. Cuanto más se aplacen las declaraciones, más difícil será para los testigos recordar detalles clave de los años 2022 y 2023.

Este no es el único frente legal abierto para McMahon. Aunque no ha sido acusado formalmente de ningún delito, fue blanco de una investigación criminal federal. Su abogado declaró que dicha investigación ya fue cerrada. No obstante, un tribunal de apelaciones federales dictaminó en febrero que ciertas comunicaciones entre McMahon y su exabogado Jerry McDevitt no estaban protegidas por el privilegio abogado-cliente.

Ese privilegio suele evitar que abogados y clientes tengan que divulgar sus conversaciones, pero hay excepciones. El tribunal encontró causa probable para considerar que algunas comunicaciones en torno al acuerdo de confidencialidad con Grant podrían haber sido realizadas con fines fraudulentos.

No está claro si el tema del privilegio legal también está en juego en esta nueva disputa por el descubrimiento de pruebas. Parte de los escritos que podrían aclararlo están sellados.

Aunque esta demanda en el Tribunal de Cancillería de Delaware no está directamente vinculada con la demanda federal presentada por Grant en Connecticut —en la que alega abuso sexual y tráfico—, ambas comparten elementos relacionados con las acciones del Consejo de WWE y el mismo periodo de tiempo. Grant también está presionando para que su caso entre en fase de descubrimiento. Si el caso de los accionistas deriva en la divulgación de documentos o declaraciones, esas pruebas podrían fortalecer el suyo.

También es posible que McMahon simplemente esté ejerciendo sus derechos legales. Las partes tienen permitido impugnar solicitudes de descubrimiento, especialmente cuando involucran material privilegiado.

