Vincent J McMahon, segunda generación de una familia de promotores de boxeo y lucha, y padre de Vince McMahon, falleció a la edad de 70 años hace 36. Y aunque su relación con su hijo no fue siempre la mejor, dado que Vince McMahon no lo conoció sino hasta que se fue de la casa rodante en donde vivía y era maltratado y abusado por su madre y amigos de ella, a la corta edad de 12 años, a lo largo del tiempo que estuvieron juntos hicieron una buena relación de padre a hijo y de amigos.

"Me enamoré de él apenas lo conocí, nos hicimos muy, muy cercanos, pero ambos sabíamos que jamás podíamos volver al pasado". El pequeño Vince McMahon era un gran fan de la lucha libre, pero su padre no quería que su hijo entrara a este negocio, pues inspirado por Mil Máscaras, quería ser luchador, pero el padre le decía a su hijo que consiguiera un trabajo en el gobierno, así iba a tener una pensión.

Luego le dijo que primero fuera a la universidad y se preparara, por lo que estudió economía, aunque nunca le gustó y pasó con 2.1 en promedio, un punto más del mínimo requerido. Vince McMahon Jr intentó varios trabajos, pero no le gustó ninguno.

administrador de una filia de Capitol en Bangor, Maine y de allí el resto es historia. Vince le dio la oportunidad a su hijo de empezar como anunciador, luego pasó a los comentarios y así, hasta que un día de 1980, McMahon, con su empresa de espectáculos Titan Sports Inc, fundada en 1977, decidió comprarle la empresa a su padre.

Ayer, Vince McMahon lo recordó vía Twitter:

Grateful for the lessons taught to me by my father, who would have been 106 years old today. Happy birthday, Pop. pic.twitter.com/DKo5wXPXiU