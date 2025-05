Vince McMahon quiere recomprar WWE, según Jonathan Coachman

El exlocutor de WWE Jonathan Coachman sugería recientemente que existen problemas entre Vince McMahon, Triple H y Stephanie McMahon:

Ahora, de nuevo en Behind The Turnbuckle, el veterano indica que McMahon quiere recomprar la WWE, la cual vendió a Endeavor en el año 2022:

«Mencioné en Twitter y, por cierto, me he vuelto viral. Probablemente hayas visto que me han citado en todas partes cuando hablé sobre que Vince va a recomprar. Me han citado en todos lados. Y hasta ahora no me he equivocado en nada. Así que ahora de repente recibo visitas de muchos sitios web porque tengo opiniones informadas y también personas que me dan información. Ahora, ¿sé al cien por ciento que él va a comprar? Sé que él quiere«.