«Se nos dice que se abordó el tema de las cláusulas antidespido y que varias personas influyentes dentro de la compañía estaban abiertas a eso, pero finalmente se le dijo al talento que no es negociable o algo que la WWE estaba dispuesta a utilizar en sus acuerdos en este momento. Punto.» Esta información acerca de la no existencia de la cláusula antidespido en los contratos de la WWE nos la traían el año pasado nuestros compañeros de Fightful, que ahora le dan continuación con muchos más detalles.

► Vince McMahon rechazó cláusula antidespido

«Hemos aprendido mucho sobre el proceso de negociación de contratos de WWE durante lo que parece ser una nueva era, pero hemos ganado algo de claridad con respecto a los sentimientos internos sobre cómo se negociaron algunos justo antes de eso.

«El año pasado informamos que las cláusulas antidespido no han sido parte de ninguna de las negociaciones. Además, Fightful se enteró de que Vince McMahon específicamente no estaba a favor de agregar una cláusula antidespido, pero otros en la oficina principal sí lo estaban. Hemos aprendido que muchos en la oficina principal de WWE han escuchado que el presidente y director de ingresos de WWE, Nick Khan, se mostró abierto a la idea. En última instancia, Vince McMahon tuvo la última palabra y se opuso con vehemencia a la idea de una cláusula antidespido. No le costó a WWE grandes agentes libres potenciales, pero hubo algunos que preguntaron al respecto. Una persona lo atribuyó a que Vince McMahon estaba obcecado.

«La mayoría de los talentos con los que hemos hablado tienen cosas muy positivas que decir sobre Nick Khan y su método de gestión, específicamente pensando fuera de la caja en comparación con las tradiciones de la WWE. Desde la salida de Vince McMahon, no ha habido despidos masivos de la lista principal de WWE, aunque ha habido despidos en NXT y NXT UK».