En una noticia que ha dado bastante de qué hablar, se ha podido saber que Vince McMahon quiere comprar WWE nuevamente.

► BOMBAZO: Vince McMahon busca comprar WWE nuevamente en alianza con inversores de Arabia Saudita

Así lo ha reportado el día de ayer el medio Sports Bash, quien señala que Vince tendría en mente una alianza con inversores provenientes de Arabia Saudita. Este es el reporte:

«🚨 Vince McMahon estaría en conversaciones activas para recomprar WWE con inversionistas de Arabia Saudita

«🤯 Según reportes, Vince McMahon estaría planeando readquirir WWE de manos del grupo TKO Holdings.

«📈 Vince McMahon renunció como presidente de WWE tras una demanda civil en enero de 2024.

«💰 También se informó que vendió más de 2 mil millones de dólares en acciones de TKO, reduciendo su participación en la compañía.

«🥶 Los reportes sugieren que todos los cargos penales contra Vince McMahon habrían sido retirados.

«🇸🇦 Inversionistas saudíes estarían interesados en financiarlo para recomprar WWE en una operación de miles de millones de dólares.

«🏟 Vince McMahon estaría considerando volver a convertir WWE en una empresa privada para recuperar el control mayoritario».

Recordemos que distintas fuentes, entre ellas Dave Meltzer del Wrestling Observer Newsletter, Sean Ross Sapp de Fightful Select, Vince Russo y Jonathan Coachman, han señalado que a Vince McMahon no le gusta para nada el rumbo que tomó WWE desde su salida de la empresa.

Además, de considerar injusto que se le pidiera que renunciara, luego del escándalo por presunto abuso y trata de personas con Janel Grant.

Tanto The New York Post como CNN y Meltzer reportaron el 14 de febrero de 2025 que el FBI había cerrado la investigación por este caso contra McMahon, por lo que no tendrá consecuencias legales en cuanto a la privación de su libertad. Mucho tuvo que ver la llegada de su mejor amigo, Donald Trump, a la Presidencia de los Estados Unidos el 20 de enero de 2025.

También se ha reportado que McMahon llevaría años sin hablar con su hija, Stephanie McMahon y su yerno, Triple H, aunque este estuvo en la más reciente fiesta que realizó McMahon para celebrar su cumpleaños, el año pasado, llevando a sus nietas a la velada, por lo que la relación podría haber mejorado un poco en los últimos tiempos, aunque esto no frenaría a McMahon de querer volver a comprar WWE.