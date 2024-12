En agosto de 2021, Triple H fue operado de emergencia debido a un preinfarto. Fueron momentos muy difíciles, pues Hunter estuvo al borde de la muerte. De hecho, él ha reconocido que terminó por su vida.

Sin embargo, esto no le importó a su suegro, el hasta hace unos meses, mandamás de WWE, Vince McMahon. Según ha revelado Hunter en una recient entrevista, McMahon quería hacerlo luchar en WrestleMania 38, tan solo meses después de su cirugía. Esto fue lo que dijo Triple H en una reciente entrevista con el video podcast The Roommates:

► Vince McMahon quería que Triple H luchara en WrestleMania 38, meses después de su preinfarto

«Hace unos años, me encontraba en un punto de mi carrera en el que tuve un problema de salud relacionado con mi corazón, aunque ahora todo está bien. Pero cuando sucedió, ya estaba en un lugar de mi carrera donde, irónicamente, me habían propuesto luchar ese año en WrestleMania. Me dijeron: ‘Es dos noches, es en Dallas, necesito que luches’.

Le dije a Vince que no quería hacerlo. Él me respondió: ‘Necesito que lo hagas. Puede ser contra cualquiera; no me importa. Tú dime con quién quieres trabajar, crearemos la historia y será genial’. Yo dije: ‘Déjame pensarlo, pero realmente no… no me interesa mucho hacerlo’.

«Ya estaba en paz con la idea de que estaba llegando al final. Me estaba haciendo mayor y sentía que no podía rendir al nivel que quería.

«Cuando sucedió lo de mi salud y supe que no podría volver a hacerlo nunca más, realmente no me afectó tanto porque ya lo había asumido. Además, estaba tan ocupado con todas las demás cosas detrás de escena. Era como tener un trabajo de 24 horas al día, y encima de eso, tenía que entrenar dos veces al día, pensar en ese combate… Era demasiado. No quería hacerlo».