Vince McMahon quería llevar WWE a cada continente

Vince McMahon era, o es, un visionario. Pero no pudo llevar a cabo todas las ideas que tenía. Una de ellas era crear un territorio de WWE en cada continente. Ya nadie habla de NXT Europe. Tampoco de NXT UK. O de los planes que había en México o Japón. Pero en realidad el ex mandamás ya pensaba en ello en los 90.

► Una expansión global

Así lo da a conocer el miembro del Salón de la Fama JBL hablando del éxito actual de la empresa en Something to Wrestle. No hace mucho, conocíamos que McMahon ve con buenos ojos la dirección actual de WWE. Aunque no a través de él pues desde su salida y hasta ahora jamás se ha pronunciado públicamente.

“Es increíble lo que están haciendo en este momento. Los ingresos que están generando, las entradas que están vendiendo y la cantidad de personas que están atrayendo… La televisión ahora se mide de manera diferente a como se hacía antes. Cuando obtuvimos un rating de 8.1 cuando no competíamos con WCW, eso nunca volverá a suceder. Pero en ese entonces no teníamos 100,000,000 de personas viéndonos en las redes sociales. Estos tipos están atrayendo espectadores de todo el mundo.

Vince McMahon me dijo a principios de los años 90 que tenía la idea de tener academias y territorios regionales en todos los continentes. No sé si eso es hacia lo que están avanzando, no tengo información privilegiada sobre lo que están haciendo, pero así parece. Imagina tener un territorio separado en Sudamérica, en Europa, en Asia, y luego tener un campeón mundial legítimo que una a todos. Eso ahora se puede hacer tanto en UFC como en WWE gracias a su presencia global».

¿Dónde te gustaría que WWE creara un territorio?

