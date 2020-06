Vince McMahon produjo un segmento en SmackDown personalmente

A sus 74 años, el señor Vince McMahon no deja de sorprendernos. No hace mucho se lanzó desde una plataforma en el WWE Performance Center para mostrarle a Rob Gronkowski que no iba a sufrir daño alguno. Y ahora se sabe que se encargó de producir un segmento de manera personal en las más recientes grabaciones de WWE SmackDown.

► Caballo de fuerza: Vince McMahon produjo un segmento personalmente

La noticia la ha dado a conocer H Jenkins de Ringside News, quien reporta que el pasado lunes, un segmento entre Jeff Hardy y Sheamus, el último de cara a Backlash 2020, tuvo que ser producido por McMahon. En sí no hubo un problema muy grande, pero McMahon salió de su posición de supervisor desde la Gorilla Position y se dirigió al ring, porque el proceso para grabar el ángulo estaba tomando mucho, mucho tiempo. El problema básicamente era que no llegaban al punto en el que querían llegar en la historia, y Vince salió para ayudar a lograr el objetivo.

De momento no hay más detalles de lo que pasó, tal vez pudo haber sido una falla en el guion, que se haya escrito una promo muy larga o algo así, pero de cualquier manera, no deja de sorprender la ética de trabajo del señor McMahon. Por algo es un multimillonario y su compañía ha tenido un éxito indudable en más de 50 años de historia. Hardy y Sheamus lucharán este domingo 9 de mayo en vivo, pues recordemos que la única lucha que ya fue grabada fue el combate de Edge y Randy Orton.