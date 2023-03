Vince McMahon pretendió disolver The New Day varias veces

The New Day es considerado uno de los mejores equipos en la historia de la WWE, y también es uno de los más laureados. Su popularidad ha crecido como la espuma y se han mantenido relevantes prácticamente desde su creación en el 2014. Desde entonces, han estado relativamente juntos, salvo cuando alguno ha estado lesionado o cuando Big E tuvo su impulso como solitario luego de que fuera separado de sus compañeros en el Draft, aunque esto último no impidió la relación de hermandad que siempre ha existido en el trío conformado por Kofi Kingston, Xavier Woods y el propio Big E.

► Miembros de The New Day se opusieron a su separación

Cuando New Day hizo su debut como grupo, inicialmente eran rudos, pero eventualmente se convirtieron en uno de los grupos más queridos por parte del Universo WWE, y se han mantenido así en los últimos años, a pesar de las lesiones y de los intentos que hubo para separarlos.

Según informó Sean Ross Sapp por medio de Fightful Select, a pesar de sus recientes ausencias en la televisión, Kofi Kingston, Xavier Woods y Big E no tienen planes de disolver su asociación, aunque indicó de que Vince McMahon intentó dividir al grupo en múltiples ocasiones. La misma fuente agregó que el equipo creativo de la WWE confirmó que el trío había dejado en claro previamente que no querían dividirse en la pantalla.

“Kofi Kingston, Xavier Woods y Big E no se están separando como una unidad, a pesar de que ya no están juntos en la televisión en muchos sentidos.

Big E ha sido dejado de lado con una fractura en el cuello, y ahora Kofi Kingston con un tobillo lesionado, pero se nos dice que incluso antes de eso, Vince McMahon hizo repetidos intentos de dividir el grupo mientras estaba a cargo.

Fightful ha escuchado de varias personas que han trabajado en el equipo creativo de la WWE que también dijeron que se dejó en claro desde hace años que el trío no quería una división en la pantalla. Sin embargo, se nos dice que el propio Vince McMahon ha lanzado la idea de la división varias veces.

Un lanzamiento en particular se produjo después de un decreto de McMahon de que Kofi y Xavier no fueran referidos como ‘New Day’ sin la presencia de Big E, que duró algunas semanas. Después de que Xavier Woods ganó King of the Ring, se nos dice que Vince McMahon lanzó la idea de una traición de Woods contra Kofi porque ‘es lo que haría un Rey’, pero Woods luchó específicamente para no hacer el cambio.”

Como ya es conocido, a pesar de los intentos que tuvo Vince McMahon de separar al grupo, esto nunca se concretó, y aunque las lesiones los han mantenido separados, hay que resaltar la enorme unión que existe en el trío, convirtiéndose en uno de los grupos más laureados y más longevos en toda la historia de la WWE.