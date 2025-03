Vince McMahon odiaba a los agentes de luchadores

Lo habitual es que un luchador tenga un agente que lo represente en situaciones como negociaciones contractuales con una compañía. Por ejemplo, hace poco dábamos detalles de la renovación de Alexa Bliss con WWE a través de su representante, Dean Muhtadi (Mojo Rawley).

The biggest congrats to my friend, my party partner, and my client @AlexaBliss_WWE on not only the new contract, but also a pop that blew the roof off of the Royal Rumble. Absolutely deafening!!!!! It’s been a long and rewarding road with the best yet to come! Thanks for trusting… pic.twitter.com/0tuvX6zqCm

— Dean “Mojo” Muhtadi (@MojoMuhtadi) February 3, 2025