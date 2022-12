Vince McMahon nunca vio a NXT como la tercera marca de WWE

En el 2019, NXT tuvo un gran auge dentro de la WWE a raíz de que USA Network decidió transmitir en vivo sus programas, a tal punto que inclusive formó parte por vez primera del tradicional evento premium, Survivor Series. Bajo el mando de Triple H, Shawn Michaels y Road Dogg, la otrora marca negra y dorada logró sacar a varias Superestrellas destacadas, algunas de las cuales están en la cima de la compañía, aunque otros, como Adam Cole, ya están fuera de la WWE.

► Road Dogg analiza la era negra y dorada de NXT

NXT compitió con AEW durante el 2019 y el 2021 en cuanto a los ratings televisivos, perdiendo casi todos los días, siendo quizás ese el motivo por el que sufrió un cambio de horario y posteriormente, de imagen. Road Dogg vivió parte de aquello y en su momento bromeaba diciendo que NXT estaba en desarrollo cuando AEW los superaba en los ratings.

En el reciente podcast Oh… You Didn’t Know, el miembro del Salón de la Fama habló sobre la competencia televisiva entre NXT y AEW, y también mencionó que Triple H veía a NXT como la tercera marca, en contraste con Vince McMahon, quien solía verlo como una división de desarrollo.

“Así que esto depende de mí, esta es una pregunta filosófica y puedo responderla como quiera, pero no importa lo que diga. Siempre lo vi como un… No sé si lo vi como tampoco para ser honesto contigo, pero te diré quién lo pensó, sentí que Hunter lo pensó como una tercera marca, y creo que una vez que conseguimos ese acuerdo de televisión, ese es un argumento legítimo, ¿sabes a lo que me refiero? Este es un tercer generador de ingresos. Entonces, ¿es una tercera marca? Y ese es definitivamente un argumento para eso. Creo que Vince McMahon siempre lo vio como un desarrollo”.

“Como, oh, es una bola pequeña y mira, creo que para su consternación, lo hizo un poco, pero creo que hubo cierta rivalidad profesional … porque NXT era joven y brillante y toda la gente de Internet hablaba de lo bueno que era y así. , Entiendo perfectamente. Para mí, escribir SmackDown, solía enfadarme porque enterrarían mi programa y pondrían NXT y fue entonces cuando era el increíble negro y oro y NXT debía ser apreciado en ese momento para un verdadero fanático de la lucha libre y así, No sé. Es una pregunta filosófica y creo que la filosofía de un tipo era totalmente diferente a la filosofía del otro y, para la mía, creo que pueden ser ambas”.

“Creo que puede ser de desarrollo, pero también puede generar ingresos y algunos de los … hizo espacio para que algunas de las personas vinieran como Kevin Owens y Sami Zayn. Algunas de las personas que están en la cima del mundo ahora vinieron filtradas a través de ese sistema, por diseño y bueno, así es como hacemos las cosas. Hacemos las cosas un poco diferente aquí en WWE que tú en OVW, ROH, donde sea que solías luchar, ¿sabes? Entonces, pensé que era un poco de ambos. Un pequeño generador de desarrollo e ingresos, así que no lo sé. Depende de ti ver cómo te gusta”.