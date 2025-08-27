Como lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS hace unas semanas, el multimillonario Vince McMahon, una de las figuras más importantes en el mundo de la lucha libre profesional y exdueño y mandamás de WWE, se accidentó en su lujoso Bentley 2024 tan solo un par de horas de la muerte de Hulk Hogan.

McMahon fue arrestado y acusado de conducción imprudente por este hecho ocurrido en la Merritt Parkway de Westport, Connecticut el pasado 24 de julio, pero fue rápidamente liberado tras pagar una fianza de 500 dólares.

► Vince McMahon podría quedar libre de cargos por accidente de tráfico

Pues bien, hoy ya se pudo saber más detalles gracias a TMZ Sports, que logró hablar con Mark Sherman, uno de los abogados del señor McMahon y quien le está llevando su caso. McMahon, por medio de su representante legal, solicitó la suspensión del caso y que se archive sin cargos para él este tema legal.

En el comunicado de prensa en respuesta a TMZ Sports, Sherman se muestra bastante confiado de que las autoridades no presentarán cargos contra Vince McMahon, quien recientemente celebró a lo grande con amigos y Superestrellas WWE, su cumpleaños número 80. Estas fueron sus palabras:

«De ser concedido, esto garantizaría la desestimación completa del caso, pero aún le permitiría a Vince expresar arrepentimiento y preocupación por los otros conductores, lo cual es su máxima prioridad».