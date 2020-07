Luego del PPV WWE The Horror Show at Extreme Rules, WWE se prepara para su gran evento del verano, SummerSlam. Como ya les habíamos comentado aquí en SÚPER LUCHAS, WWE lleva ya varias semanas trabajando en el cartel del PPV. Sin embargo, en las últimas horas se ha podido revelar que Vince McMahon no quiere filtraciones y está guardando bajo candado lo que tiene en mente para el siguiente PPV.

► Vince McMahon no quiere filtraciones, ¿logrará evitarla a toda costa?