Lana se hizo conocer durante su etapa en WWE como la manager de Rusev, quien es su esposo en la vida real. Fue despedida el año pasado, pero no ha sentido la necesidad de volver a los cuadriláteros porque está enfocada en otras de sus pasiones, como el cine o el modelaje. No obstante, no deja de extrañar a los fanáticos, y en algún momento se ha referido a esta situación, insinuando un posible debut en AEW, donde está trabajando actualmente su esposo.

► Lana debutó en WWE siendo manager de Rusev

Durante una entrevista reciente con Wrestling Inc, la ex WWE resaltó la visión de Vince McMahon de programar mujeres bajo un enfoque más tradicional, al estilo de lo que hacen Triple H y Stephanie MCMahon. Lana dijo que el ex jefe no quería que la emparejaran con su ahora esposo Rusev porque asumió que lo vitorearían si lo ven con una mujer hermosa. Sin embargo, no entendió ese punto, ya que incluso mencionó que ya han existido ejemplos así en el pasado.

“Pero siento que… No, siento que si soy capaz de… Es simplemente la historia correcta, y quiero crear algo que se vuelva innegablemente innegable y tenga que ser presentado incluso si la gente duda. Y creo que con muchas de nosotras, mujeres de mi generación y más jóvenes en roles de gerente, literalmente estamos cambiando el juego a medida que avanzamos. Porque hace 10 años, incluso hace cinco años, Triple H le estaba dando a las mujeres muchas oportunidades en este espacio de ser gerente, pero Vince era un poco más tradicional, y casi no quería que yo fuera emparejado con Miro porque él dice: ‘Una chica sexy no puede estar con un chico rudo, o lo animarán’.»

“Y es como, ‘Bueno, ¿por qué no puedes ser sexy y malvado?’ Esto es… ¿Para qué? No entiendo. Hay un montón de gente así en la vida real. ¿Por qué no podemos hacer eso?»

Una vez que el ex Rusev salió de WWE, Lana tuvo más oportunidades en el ring cuando fracasó su «matrimonio» con Bobby Lashley, disputando su último combate en mayo del año pasado, antes de ser despedida por la compañía.