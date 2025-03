«Vince McMahon no me quería» AJ Styles

El 24 de enero de 2016, AJ Styles arribó a la WWE en el premium live event, Royal Rumble en nada más y en nada menos que en la campal.

Entraría de número 3 en la contienda.

Duró casi 30 minutos en el combate.

El público desde que entró hasta que salió estuvo muy entregado a él, la algarabía fue tremenda.

Aún así el ex mandamás de la WWE, no veía nada especial en él.

►«Tengo mil tipos que pueden hacer lo que tú haces».

Lo anterior lo confirmó en la entrevista que le concedió a Chris Van Vliet en un episodio de su pódcast, Insight with Chris Van Vliet, titulado: «AJ Styles On Retiring Soon, His Phenomenal Career in WWE & TNA, The Undertaker, John Cena».

Vliet empezó por preguntarle.

Y cito.

«Así que volvamos al Royal Rumble. Debutas y la multitud está enloquecida. ¿Inmediatamente en ese momento impresionaste a Vince McMahon?«.

A lo que Styles le respondió.

«No, para nada. Fue una casualidad y él estaba como: ‘Ah, no sé… No sé qué pensar ahora’. Estoy bastante seguro de que no lo hice. No estaba en el próximo episodio de Raw, pero alguien lo convenció de que sería una buena idea que yo apareciera en Raw. «Mucha gente no sabe esto, pero a Vince McMahon no le gustaba AJ Styles por alguna razón. Estoy seguro de que le di muchas razones: no soy el más alto, tengo acento sureño, había varias cosas que podía odiar sobre mí. «Creo que ese lunes tuve una lucha. Recuerdo que fue en Miami, ¿Cierto? Sí, The Rock apareció esa noche. «Tuve una lucha e intenté darle lo que pensé que quería: un consentido sonriente, haciendo cosas para ganarme al público, incluso un giro bonito hacia afuera del ring. Algo así. Pero cuando regresé al vestidor, me dijo: ‘Tengo mil tipos que pueden hacer lo que tú haces’. «Dijo que necesitaba ver un pitbull. Y ahí pensé: ‘Oh, eso me emociona. Sé exactamente cómo hacer eso’. No se lo dije, pero en mi mente pensé: ‘Déjame ser ese tipo’. «La semana siguiente, creo que estuve en Miz TV y varias personas se me acercaron y me dijeron: ‘Dale con todo. Dale duro’. «Y yo pensé: ‘¿Qué hizo Miz para molestar a tanta gente que quieren que lo lastime?’ No fue solo un jefe, fueron varios. «Me pregunté si debía golpearlo de verdad, pero decidí que no lo haría. Aun así, el momento fue muy intenso, y creo que era una prueba de Vince McMahon para ver si podía ser como un pitbull, alguien que va tras de ti sin que puedas hacer nada para detenerlo. «Le di eso, y en ese momento todo despegó».

Si quieres escuchar a Styles decir lo anteriormente citado, abajo te dejo el pódcast.

A la hora con 4 minutos tocan el tema.