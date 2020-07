En mayo de 2017, Triple H y William Regal elogiaban de esta manera a un por entonces recién llegado Aleister Black.

«Puedes darte cuenta de los que poseen verdadera pasión y entrega. Así que puse mi rádar sobre él durante años [...] Buscamos muchas cosas, pero la primera que buscamos —y si le sugiero alguien a Paul, siempre lo dirá— "¿Luce como si pudiera apalizar a cualquiera?" [...] Aleister cumple con el requisito porque es lo que es. Es un kickboxer, ha pasado por alguna que otra guerra. Puedes ver su vida en su cara. «Aleister Black tiene mucho talento. Creo que va a ser una figura».

Y una grata noticia para el holandés fue que su ascenso al elenco principal coincidiera en el tiempo con la contratación de Paul Heyman como director ejecutivo de Raw. Black no escondía su satisfacción por el hecho de tener el respaldo de "The Godfather of ECW", teniendo hueco en los más importantes shows de WWE de los últimos meses.

Aunque Backlash y Extreme Rules carecieron de un combate de Black en su cartel... coincidiendo con la destitución de Heyman. ¿Señal de que sin el veterano mánager, la caída en desgracia de "The Anti-Hero" es inminente?

Vince McMahon no impulsará a Aleister Black

► El aval perdido de Aleister Black

Bajo el más reciente boletín del Wrestling Observer, Dave Meltzer comenta el papel del ex-Campeón NXT en el último episodio de Raw, donde fue derrotado por Seth Rollins. Este y Murphy lesionaron a posteriori uno de sus brazos, en lo que pareció una manera de dejarlo fuera de las historias.

Sin embargo, Meltzer revela que Black no sufre lesión alguna que justifique tal catalizador. Algo que levanta sospechas acerca del devenir del gladiador, y Meltzer apunta que considera poco probable que Vince vaya a impulsarlo al nivel que Heyman quería.

Paul Davis de WrestlingNews.Co, por su parte, reporta lo siguiente.