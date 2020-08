Vince McMahon no despedirá a Velveteen Dream por acusaciones

Vince McMahon no despide a Velveteen Dream solo basado en acusaciones sin soporte legal, y todo indica que Josh Fuller no fue a la policía.

El caso de Velveteen Dream y sus acusaciones de supuesto comportamiento inadecuado con varios menores de edad es muy complejo. Tan bien lo es la manera en que se ha reportado que WWE ha manejado la situación, pues aparentemente la investigación que realizaron del caso, si es que la hicieron, no habría contado con un contacto directo con una de las partes: uno de los acusadores, quien a su vez también genera dudas por su extraño comportamiento en redes.

► Hay Velveteen Dream para rato en WWE, pero las dudas quedan

En la más reciente edición del Wrestling Observer Radio, el respetado periodista Dave Meltzer se aleja de toda posible polémica, y solo informa lo que es relevante. El hecho de que WWE no puede despedir a nadie sin que haya pruebas.

"Lo que pasa con Vince es que, desde la perspectiva de Vince, no despedirá a nadie por una acusación. Tendrá que encontrar pruebas de algo antes de hacerlo. Entonces, me habría imaginado que sí, que lo iban a mantener alejado de la televisión, pero que sí, a la vez ibas a hacer una investigación para averiguar si es cierto. En este caso es interesante porque es como si no parecieran que hubieran investigado, como que ni siquiera miraron las acusaciones, que es lo que es, ya saben".

Como ya lo comentamos aquí en SÚPER LUCHAS, todo indica que Josh Fuller no acudió a las autoridades. Y aunque no estaba obligado a hacerlo, hay que decir que su denuncia ciudadana en redes sociales solo hará mella en quienes le quieran creer su historia, y el castigo que tal vez buscaba para su presunto acosador no se dará a menos que se decida ir a las autoridades.

_____________________________

