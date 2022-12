Vince McMahon mencionado por primera vez en WWE desde su retiro

En la más reciente edición de NXT, Vince McMahon volvió a ser mencionado en un show televisivo de WWE, desde aquel histórico 22 de julio de 2022, cuando su hija, Stephanie McMahon, y los fans de la compañía, le rindieron un pequeño, pero sentido homenaje a McMahon durante SmackDown, a las pocas horas de que este anunciara su retiro de la empresa.

El nombre de Vince McMahon fue nombrado por Booker T, y causó una gran sorpresa en redes sociales. De hecho, hubo muchos comentarios, tanto a favor como en contra de que el nombre del para muchos, el promotor de lucha libre más grande en la historia de la lucha libre profesional, volviera a sonar en WWE.

► El nombre de Vince McMahon vuelve a la programación televisiva de WWE

Booker T mentioning Vince McMahon on WWE Programming as one of the greats #WWENXT — Henny (@mrhenny456) December 7, 2022

«Booker T mencionando a Vince McMahon en la programación televisiva de WWE como uno de los más grandes programadores de luchas de la historia».

Booker T with our first Vince McMahon reference since he was let go. Also a Paul Bosch reference. #WWENXT — Andrew MacDonald (@andrewisgood) December 7, 2022

Recordemso que hace unos meses, hubo reportes de que WWE está pensando en rendir un homenaje a Vince McMahon, y por tal motivo, Mr. McMahon regresaría a la programación televisiva de WWE en los próximos meses y hasta aparecía en WrestleMania 39, pues se dice que McMahon podía incluso ser inducido al Salón de la Fama WWE.