Vince McMahon logró acuerdo de última hora para evitar juicio

La demanda de los accionistas de la WWE ya había sido retirada del calendario del Tribunal de Equidad de Delaware tras informarse de que las partes habían llegado a un acuerdo preliminar. La administradora del tribunal, Tamara Burton, confirmó la cancelación del juicio a petición de las partes y que el acuerdo se presentará posteriormente para su aprobación judicial. Con ello, Vince McMahon evitó una importante batalla legal por la fusión de la WWE con la UFC.

► Vince McMahon se libra de un problema legal

Recientemente, Front Office Sports ha aportado más información, mencionando de que Vince McMahon llegó a un acuerdo de última hora en un caso que podría haber sacado a la luz las acusaciones de conducta sexual inapropiada y los escándalos de sobornos en su contra. Un abogado de los demandantes confirmó el acuerdo a Front Office Sports, pero declinó dar más detalles porque los términos aún no son públicos.

«Vince McMahon llegó a un acuerdo de última hora para evitar un juicio por la fusión de la WWE y la UFC en el 2023, un caso que corría el riesgo de hacer públicas las acusaciones de conducta sexual inapropiada y los escándalos de sobornos en su contra».

La demanda fue presentada por accionistas de la WWE tras la fusión de la WWE con Endeavor, la empresa matriz de la UFC, por 21 mil millones de dólares, que dio origen a TKO Group Holdings. La misma alegaba que McMahon presionó a la WWE para que se uniera a Endeavor en lugar de a otros posibles compradores, ya que Ari Emanuel le permitiría mantener los beneficios financieros y el control sobre la WWE, y en ella se alegaba que WWE habría sido infravalorada al ser vendida a Endeavor.

Si bien McMahon evitó este juicio en Delaware, sus problemas legales aún no han terminado, ya que la demanda de Janel Grant sigue en curso, y McMahon ha solicitado que el caso se resuelva mediante arbitraje. Él y Linda McMahon también siguen enfrentando una demanda de cinco ex miembros del equipo de lucha libre, quienes alegan que la pareja permitió a sabiendas que un jefe del equipo abusara sexualmente de ellos hace décadas.