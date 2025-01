¿Vince McMahon intentó corregir a Dave Chappelle?

En 2021, Vince McMahon fue visto entre bastidores durante un show de comedia de Dave Chapelle. El entonces mandamás de la WWE acudió con su hija, Stephanie McMahon, y su yerno, Triple H, quien contaba poco después:

“Todos encontramos a Dave Chappelle, al igual que el resto del mundo, creo, como increíblemente entretenido y divertido y somos grandes fans. Y hubo una rara oportunidad en la que iba a estar en la ciudad, así todos tuvimos la ocasión de tener unos momentos en los que no íbamos a estar trabajando por un minuto y podíamos ir a verlo. En cierto modo, fue una de esas cosas en las que todos estábamos de acuerdo en lo mismo: ‘Oye, vi que Chappelle iba a hacer algunos shows’«.

Vince McMahon with comedian Donnell Rawlings last night at Dave Chapelle’s show in Mashantucket, Connecticut pic.twitter.com/Mfq9xrviZ4

— OT/OB (@OTOBHTX) June 27, 2021