El Salón de la Fama WWE en su generación 2020 ha sido postergado a causa de la pandemia actual que vivimos. Sin embargo, es un hecho que se realizará y es casi seguro que se realizará este año, dado que Vince McMahon está en el grupo de trabajo de Donald Trump para reactivar la economía. Así que Batista, JBL, The British Bulldog, Jushin "Thunder" Liger, The Bella Twins y nWo, recibirán su merecido reconocimiento este año. Pero, ¿quién los inducirá? Por ahora no hay nombres confirmados. Y Eric Bischoff propone que Vince McMahon presente a la eternidad a Hollywood Hulk Hogan, Kevin Nash, Scott Hall y Sean Waltman (X-Pac). Esto dijo The Lewis Nicholls Show:

► Vince McMahon inducirá a nWo

"No estoy muy molesto por no haber sido seleccionado para el Salón de la Fama. O al menos no tan molesto como la gente pensaba que debería de estar. Yo veo las cosas de manera diferente. Tengo una casa de 5 mil pies cuadrados con mucho espacio en la pared, pero no tengo casi nada en las paredes. No guardo recuerdos de lucha libre profesional en mi casa.

"Sí, me encantó mi tiempo en la industria de la lucha, pero mientras estuve allí. Estoy tan agradecido por ello que ni siquiera puedo decir las palabras suficientes, pero no me aferro a las cosas. Entonces, cuando se anunció lo del Hall of Fame, me alegré por mis amigos. No me importa si no soy reconocido como parte de la nWo. Estoy emocionado por mis amigos, porque si no fuera por la nWo, entonces la Attitude Era nunca hubiera existido. Yo no creo que yo debería inducir a nWo al Salón de la Fama. Si yo pudiera elegir, elegiría a Vince McMahon. Preferiría que él lo hiciera. ¡Vamos! Sería lo máximo. Sería lo mejor, ¿o no?"