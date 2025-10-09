Vince McMahon impidió documental de Gorilla Monsoon

Los documentales de A&E son producciones biográficas que el canal estadounidense A&E (Arts & Entertainment Network) realiza sobre personalidades famosas, incluyendo luchadores, músicos, actores, criminales históricos y figuras culturales. En 1998 lanzaron el famoso documental Hitman Hart: Wrestling with Shadows, que mostraba de cerca a Bret Hart y el polémico Montreal Screwjob. Desde 2021 retomaron su alianza con WWE, lanzando la serie WWE Legends: Biography, con episodios dedicados a Steve Austin o The Undertaker.
Y puede que un día también esté entre ellos el igualmente icónico Gorilla Monsoon. Sin embargo, según declara su hija, Valerie Marella-Jankowski, en el pódcast Shut Up and Wrestle mientras promueve el libro sobre su padre Irresistible Force: The Life and Times of Gorilla Monsoon, hasta ahora no sucedió debido a Vince McMahon.
“Recuerdo que las veíamos cada domingo por la noche y eran realmente buenas. Ellos se acercaron y nos dijeron: ‘Queremos hacer una sobre tu papá’. Y nosotros dijimos: ‘Oh sí, genial’. Fue justo después de que hicieron el del Montreal Screwjob de Bret Hart. Y Vince, por la razón que fuera, no le gustó cómo lo retrataron… Y les dijo que nunca más les daría una pieza de metraje, nada, jamás.”
“Nos llamaron de nuevo y nos dijeron: ‘Miren, todavía queremos hacerlo, pero aquí está el problema: no podemos conseguir nada de metraje’. Y pensé: ‘Bueno, eso va a apestar. No vas a poder mostrarlo comentando, no vas a poder mostrarlo luchando… ¿Qué va a ser? ¿Un par de fotos?’ Mi mamá dijo: ‘No creo que eso vaya a honrar a tu padre, va a ser una porquería’. Y no queríamos eso.”