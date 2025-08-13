Vince McMahon: «Hulk Hogan no era racista»

El mundo de la lucha libre profesional, todavía llora y lamenta el inesperado fallecimiento de una de las caras históricas de la lucha libre profesional, uno de sus pioneros y más grandes figuras, Hulk Hogan.

Recientemente, TMZ anunció que este jueves saldrá al aire en FOX y en Hulu un documental especial dedicado a la vida y obra de The Hulkster. Y en el tráiler del mismo, se pudo escuchar a Vince McMahon explicando por qué Hulk Hogan volvió a WWE y al Salón de la Fama WWE hace unos años, tras su escándalo por sus declaraiones racistas en un video íntimo que le fue filtrado, así como en una llamada privada a su hijo en la cárcel. Estas fueron sus palabras:

► Vince McMahon defiende el legado de Hulk Hogan : «No era racista»

“Yo sabía que él no era racista. Había estado con él durante tantos años. No era racista. Dijo algunas cosas racistas y debía pagar por eso. Y lo hizo. Pero al final, creo que todos vieron al verdadero Hulk Hogan, Terry Bollea, y sintieron: ‘Un momento, este tipo no actúa como un racista. No es un racista’. Todos cometemos errores. Ese fue grande, pero él no era racista.”

“Fue imperdonable y yo estaba estupefacto, ‘¿Qué pasó?’. Cuando eso ocurrió, eso no es propio de él. ‘¿Qué demonios está pasando?’ En cuanto ocurrió, obviamente, la empresa ya no tuvo nada que ver con él,” dijo McMahon. Lo sacamos del Salón de la Fama. Esas cosas simplemente no se hacen.

“Su legado es simple, realmente. Cualquier artista, cualquiera en el mundo del deporte, nadie ha podido hacer lo que Hulk hizo… él trascendió a nivel global. La gente entendía a ese personaje, lo que ese personaje hizo por ellos, generación tras generación, y cómo te hacía sentir. Nadie ha podido lograr eso».