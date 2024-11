¿Vince McMahon hubiera creado WWE ID? Jim Ross lo duda

WWE ID nace para establecer un nexo con la compañía y la escena de lucha independiente y las escuelas. Con programas como WWE NIL se ha buscado llevar a los atletas universitarios directamente al Centro de Rendimiento y posteriormente a NXT sin necesidad de pasar por promociones menores y de esa manera educarlos desde cero al estilo WWE. Con este nuevo se persigue un objetivo distinto en la forma pero no en el fondo pues este seguirá siendo hacerse con el mejor talento.

► Jim Ross habla de WWE ID

La pregunta que nos hacemos ahora es si este proyecto estaría viendo la luz de seguir Vince McMahon a los mandos de la empresa. Nunca lo sabremos pero el miembro del Salón de la Fama Jim Ross explica en Grilling JR que el ex mandamás nunca vio con buenos ojos apoyar al circuito indie.

«Sí, y creo que ya era hora. Vince nunca estuvo muy motivado para invertir tiempo y dinero en apoyar las independientes. Recuerdo la conversación que tuvimos. Fue simplemente, ‘Bueno, Vince, ¿de dónde crees que vienen todos estos otros chicos?’ Teníamos algunos chicos universitarios, como sabes, pero también teníamos mucha diversidad. Consigues diversidad a través de la selección. Es algo fundamental; quieres diferentes personalidades, diferentes tipos de cuerpo, diferentes etnias.»

«Bueno, en realidad no estás eliminándolo porque si no firmas un contrato y solo tienes una carta de acuerdo o algo más informal, puedo ver que eso sería una buena herramienta de reclutamiento porque los chicos ganan confianza, fortalecen su autoestima, saben que tienen algo en camino con WWE. Sería un error firmar un contrato que les prohíba luchar para otra compañía. No hagan eso, no tiene sentido. Pero tener esa oferta o acuerdo con WWE es bueno para ellos. Es beneficioso para el talento.»